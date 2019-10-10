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Что случилось этой ночью: четверг, 10 октября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Турция объявила о вводе войск на северо-восток Сирии. Вместе с турецкими солдатами воюют сирийские оппозиционеры. Перед этим Турецкий ВВС нанесли авиаудары по объектам в Сирии.

– Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик. Иранские власти задержали Юзик в гостинице по подозрению в шпионаже, позднее объяснив все проблемами с визой. Юзик вылетела в Москву.

– Правительственная комиссия обсудит штрафы для родителей курящих подростков. Предполагается, что родители курящих подростков понесут административную ответственность. В России курят около 10% старшеклассников.

– США могут разрешить сотрудничать с китайской Huawei нескольким американским компаниям. Лиценции выдаст администрация президента Трампа. Ранее Huawei оказалась в списке компаний, угрожающих национальной безопасности.

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