Больше полумиллиона жителей Калифорнии остались без электричества

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Более 500 тысяч человек остались без света в Калифорнии, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Подача электроэнергии была прекращена в рамках специальных мер по отключению электричества для предотвращения распространения лесных пожаров.

Массовые отключения электроэнергии затронули, главным образом, Сакраменто, Долину Напа и ряд районов Сан-Франциско.

Крупный лесной пожар к северу от Сан-Франциско начался ранее на этой неделе, за шесть часов он распространился на территорию в более чем 4 тыс. га. Спасатели провели эвакуацию около 300 человек из близлежащих районов.

По прогнозам местных метеорологических служб, к пятнице скорость ветра в регионе должна уменьшиться, однако на выходных вновь усилится.

Как для южных, так и северных районов Калифорнии по-прежнему сохраняется повышенная угроза опасности лесных пожаров.