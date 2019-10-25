Поиск

Больше полумиллиона жителей Калифорнии остались без электричества

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Более 500 тысяч человек остались без света в Калифорнии, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Подача электроэнергии была прекращена в рамках специальных мер по отключению электричества для предотвращения распространения лесных пожаров.

Массовые отключения электроэнергии затронули, главным образом, Сакраменто, Долину Напа и ряд районов Сан-Франциско.

Крупный лесной пожар к северу от Сан-Франциско начался ранее на этой неделе, за шесть часов он распространился на территорию в более чем 4 тыс. га. Спасатели провели эвакуацию около 300 человек из близлежащих районов.

По прогнозам местных метеорологических служб, к пятнице скорость ветра в регионе должна уменьшиться, однако на выходных вновь усилится.

Как для южных, так и северных районов Калифорнии по-прежнему сохраняется повышенная угроза опасности лесных пожаров.

США Калифорния

Новости по теме

Новости

Колумбия, Аргентина, Бразилия и США могут не признать результаты выборов в Боливии

Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Лавров заявил, что норвежец Берг может вернуться на родину в любой момент

Российская туристка умерла после операции в Турции

Эрдоган потребовал от США выдачи командира сирийских курдов

Песков объяснил, в чем польза от списания РФ долгов африканских стран на $20 млрд

Вторжение Турции в Сирию

AP сообщило о столкновении турецких и сирийских военных на северо-востоке САР

Brexit

Джонсон призовет членов парламента провести досрочные выборы 12 декабря

Джонсон призовет членов парламента провести досрочные выборы 12 декабря
Вторжение Турции в Сирию

Российская военная полиция начала патрулирование по новому маршруту в Сирии

Путин предложил удвоить товарооборот РФ с Африкой до $40 млрд в ближайшие годы

Путин предложил удвоить товарооборот РФ с Африкой до $40 млрд в ближайшие годы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');