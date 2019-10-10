Поиск

В Турции сообщили о нейтрализации 174 боевиков в ходе операции в Сирии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Турции сообщило, что с начала военной операции на севере Сирии "нейтрализовано 174 террориста", сообщает газета Daily Sabah.

Данный термин, как правило, используется турецкими военными для обозначения убитых или взятых в плен.

В Анкаре считают террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций. Курдские ополченцы очень активны на севере Сирии. В частности, они считаются костяком оппозиционной группировки Сирийские демократические силы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция Сирия

Новости по теме

Новости

Зеленский заявил, что никогда не встречался с Парнасом и Фруманом

Украинский МИД сообщил, что Россия вернет захваченные год назад корабли

Американцы Парнас и Фруман финансировали политкампании в США с бизнесменом из РФ

Дамаск отказался вести переговоры с "предавшими" Сирию курдами

Дамаск отказался вести переговоры с "предавшими" Сирию курдами

Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы

Мигель Диас-Канель стал первым президентом Кубы

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52H, способные нести ядерное оружие

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме в Пакистане

Что произошло за день: четверг, 10 октября

Зеленский исключил предоставление Донбассу автономного статуса

Двоих выходцев из СССР арестовали в США по делу о финансировании предвыборной кампании

Двоих выходцев из СССР арестовали в США по делу о финансировании предвыборной кампании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');