Суд в Молдавии выдал ордер на арест беглого олигарха Плахотнюка

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Суд в Молдавии выдал ордер на арест на 30 суток беглого олигарха Владимира Плахотнюка, заочно арестованного и в России.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба Высшей судебной палаты, суд сектора Чокана Кишинева вынес в пятницу решение по запросу прокуроров.

На заседании суда присутствовали адвокаты Плахотнюка. Они заявили, что воспользуются своим правом обжаловать решение в Апелляционном суде в течение трех дней.

Накануне прокуратура Молдавии по борьбе с коррупцией потребовала в суде ордера на арест Плахотнюка. Глава прокуратуры Виорел Морарь мотивировал запрос прокуроров неявкой Плахотнюка на допрос по возбужденному в отношении него уголовному делу.

Плахотнюк является одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного по статье 243 УК Молдавии "Отмывание денег в особо крупных размерах, сообщил прокурор.

По его словам, в ходе следствия было установлено, что в 2013-2015 годах Плахотнюк с сообщниками разработал схему завладения активами и имуществом с вовлечением в нее экономических агентов, как резидентов Молдавии, так и нерезидентов, часть из которых зарегистрированы в офшорах. Среди фигурирующих в деле фирм - FinParInvest. При этом, как считает следствие, Плахотнюк знал о том, что активы на которые он претендовал, были незаконным образом заработаны.

"Удалось вывести по меньшей мере $18 млн и 3,5 млн евро. Средства выводились также и из трех ликвидированных банков - Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala через, так называемые, невозвратные кредиты", - сказал Морарь.

Владимир Плахотнюк уехал из Молдавии вечером 14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с поста председателя Демпартии, а в конце июля сдал свой депутатский мандат.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года, Следственный комитет России обвинил его в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.

В феврале 2019 году МВД России обвинило Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн). Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка.

В конце июля следственный департамент министерства внутренних дел России потребовал заочно арестовать Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем. Российские правоохранительные органы обвиняют Плахотнюка и экс-депутата от ДПМ Константина Цуцу в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, бывшего лидера ДПМ подозревают в причастности к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. В России с 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года.