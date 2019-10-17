Сирийские демократические силы поддержали соглашение о прекращении огня

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Сирийские демократические силы (СДС) в четверг приветствовали соглашение о прекращении огня на севере Сирии, заявил лидер СДС Мазлум Кобани в эфире курдского телеканала Ronahi TV.

"Мы согласны с этим прекращением огня. Оно является результатом сопротивления курдов, арабов, ассирийцев и давления со стороны международного сообщества", - сказал он.

В то же время Кобани отметил, что СДС не согласятся с присутствием турецких сил в регионе.

"Мы не примем оккупацию и демографических изменений в регионе", - добавил Кобани.

Ранее в четверг вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" отвести свои силы.

Пенс сообщил, что курдские формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится "примерно в 20 милях (32 км) к югу от границы" с Турцией.

Турция 9 октября начала операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

Из-за этого Вашингтон ввел санкции против двух турецких министерств и трех министров. Также президент США Дональд Трамп принял решение повысить тарифы на сталь для Турции до 50%.