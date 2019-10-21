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Россия выполнит наблюдательный полет над Польшей и США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские военные наблюдатели в рамках международного Договора по открытому небу совершат инспекционные полеты над территорией Польши и США, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По имеющимся у издания данным, наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Aн-30Б над территорией Польши будет выполняться в период с 21 по 25 октября с аэродрома открытого неба Варшава, его максимальная дальность составит 1 400 километров.

Наблюдательный полет над США на российском самолете Ту-154МЛК-1 запланирован в период с 21 по 26 октября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс, отмечается в статье. Максимальная дальность полета составит 5 130 километров.

"Каждый из этих российских самолетов наблюдения выполнит полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты каждой принимающей стороны проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - сообщает газета.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Россия США Польша

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