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Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Новый глава СПЧ назвал свои задачи. Валерий Фадеев хочет в первую очередь заняться социальными правами. В качестве примера он привел успешное решение проблемы нищеты в Китае.

– Поставщики повысили цены на гречку. Это первое резкое повышение цен за три года. Главная причина подорожания – сокращение посевных площадей под гречиху.

– Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года. Россияне стали покупать на 1% меньше топлива. За последние 10 лет спрос падал сильнее только в момент обвала рубля 2015 года.

– НАСА назвало примерную дату начала полетов новых кораблей к МКС. Это будут американские коммерческие корабли. С их запуском Россия лишится монополии на доставку космонавтов на орбиту.

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