Японский император провозгласил восхождение на престол

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Император Японии Нарухито объявил о своей интронизации, сообщило во вторник агентство Associated Press.

Во вторник состоялась церемония интронизации императора. Она подтвердила, что Нарухито наследовал императору Акихито, который ранее отрекся от престола. Нарухито стал 126-м монархом Японии.

Церемония возведения на престол нужна, чтобы показать общественную поддержку монархии и сохранить культурное наследие Японии. Ее посетили около двух тысяч гостей, включая высокопоставленные лица из-за рубежа.

В ходе интронизации Нарухито со своей женой Масако посетили три священных синтоистских обители, расположенных в императорском дворце. Позднее во вторник они примут гостей на званом ужине.

В честь значимого события император помиловал 550 тысяч человек, осужденных за незначительные преступления, в том числе нарушения правил дорожного движения и избирательного законодательства.

Нарухито стал первым японским монархом, родившимся после Второй мировой войны