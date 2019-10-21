Поиск

Зеленский прибыл в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию в рамках рабочего визита, где он примет участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито, сообщает в фейсбуке пресс-служба Офиса президента Украины в понедельник.

"Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рабочем графике президента Украины запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных стран.

Церемония интронизации императора Нарухито запланирована на 22 октября.

Япония Нарухито Владимир Зеленский

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 октября

Шойгу заявил, что операция Турции оставила без охраны 12 тюрем для боевиков в Сирии

Шойгу заявил, что операция Турции оставила без охраны 12 тюрем для боевиков в Сирии

НАТО не увидела смысла в предложенном РФ моратории на размещение РСМД

НАТО не увидела смысла в предложенном РФ моратории на размещение РСМД

Почти 1,5 тысячи человек задержаны в ходе беспорядков в Чили

Brexit

Times узнала о готовности ЕС предоставить Лондону новую отсрочку Brexit

Times узнала о готовности ЕС предоставить Лондону новую отсрочку Brexit

Что произошло за день: воскресенье, 20 октября

Американский конвой в рамках вывода военных из Сирии направился в Ирак

На борту эстонского пассажирского парома нашли тела двух граждан Финляндии

В Гонконге применили слезоточивый газ и краску для разгона протестующих

Авиакомпания Qantas совершила 19-часовой беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней

Авиакомпания Qantas совершила 19-часовой беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');