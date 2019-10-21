Зеленский прибыл в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию в рамках рабочего визита, где он примет участие в церемонии интронизации японского императора Нарухито, сообщает в фейсбуке пресс-служба Офиса президента Украины в понедельник.

"Программой визита предусмотрены встречи главы государства с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рабочем графике президента Украины запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных стран.

Церемония интронизации императора Нарухито запланирована на 22 октября.