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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:12

В Японии отменили праздничное обращение императора

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Японии в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса решили отменить праздничное обращение императора Нарухито по случаю его дня рождения, сообщают японские СМИ.

Планировалось, что Нарухито выступит с традиционным приветствием в воскресенье, 23 февраля, когда ему исполнится 60 лет.

"Мы приняли решение отменить публичное мероприятие во дворце, на котором каждый год присутствует огромное число людей, причем приглашенные находятся очень близко друг к другу. Решение принято после оценки степени риска распространения вируса", - сообщили в управлении императорского двора Японии.

Традиционно император в Японии выступает с приветственной речью два раза в год - 2 января, а также в свой день рождения. Чтобы послушать Нарухито, в январе этого года во дворце собралось более 68 тыс. человек.

Последний раз обращение императора в его день рождения отменялось в Японии в 1996 году в связи с ситуацией, связанной с захватом японского посольства в столице Перу.

Церемония интронизации императора Японии

30 апреля 2019 года прежний император Акихито отрекся от престола. 1 мая на трон взошел его старший сын Нарухито.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. Источником коронавируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

В Китае зарегистрировано уже 70,6 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса, 1772 человека скончались.

Япония занимает второе место после Китая по числу заболевших новым типом коронавируса - 412 случаев - с учетом более чем 350 больных, выявленных на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в Иокогаме.

Япония Нарухито

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