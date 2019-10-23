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ХроникаВторжение Турции в СириюОбновлено в 13:18

Турция пообещала не возобновлять наступление на севере Сирии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Турции заявили, что страна не будет возобновлять наступление на северо-восток Сирии после достижения договоренностей с США и Россией, сообщило в среду информационное агентство Associated Press.

"На этом этапе нет дальнейшей необходимости проводить новую операцию за пределами контролируемого сейчас района", - говорится в заявлении министерства.

В министерстве также отметили, что США объявили о полном отводе курдских военных формирований из региона.

Накануне в ходе переговоров в Сочи была достигнута договоренность между Анкарой и Москвой о создании зоны безопасности на севере Сирии, сообщила со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника турецкая газета "Сабах".

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. В прошлый четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Курды, в свою очередь, должны были отвести силы от так называемой зоны безопасности.

На прошлой неделе на фоне военной операции Турции США вывели свои подразделения из северо-восточных районов Сирии.

Хроника 09 – 23 октября 2019 годаВторжение Турции в Сирию
Турция

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