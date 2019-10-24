Курды заявили о продолжении военной операции Турции в Сирии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Турция и союзные ей силы продолжают боевые действия в районе Рас-эль-Айна, несмотря на объявление об окончании военных операций в Сирии, заявил в четверг командующий курдско-арабским альянсом "Сирийские демократические силы" (СДС) Мазлум Кобани Абди.

Об этом Абди написал в своем твиттере. "Гаранты прекращения огня должны выполнить свои обязательства удерживать турок", - продолжил он.

В министерстве обороны Турции накануне, 23 октября, заявили, что Турция не возобновит наступление на северо-восток Сирии после достижения договоренностей с США и Россией,

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Подразделения российской военной полиции будут оказывать помощь в обеспечении безопасности населения в этом регионе и поддержании правопорядка, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.