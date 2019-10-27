Поиск

Российская военная полиция прибыла в сирийский Кобани для патрулирования

Патрулирование территории будет проходить совместно с турецкими военными

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Рота российской военной полиции прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами, сообщил в воскресенье журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков.

Вторжение Турции в Сирию

"Сюда прибыла рота военной полиции для осуществления пятого пункта меморандума и, соответственно, скоординированного патрулирования с турецкими войсками. Ну а также для осуществления контроля постов и соблюдения тишины и спокойствия на данной территории", - сказал Елсуков.

По его словам, турецкие военные в координации с российскими будут следовать по определенным точкам для обозначения совместного нахождения. Он уточнил, что маршрут проработан, а турецкие подразделения, которые будут выдвигаться на совместное патрулирование, уже оповещены.

Елсуков также отметил, что курдские отряды самообороны после прихода сирийских войск "освобождают свои позиции для того, чтобы сирийские войска заняли передний край обороны".

Подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ с 23 октября приступили к патрулированию районов на сирийско-турецкой границе в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между РФ и Турцией, подписанным в Сочи 22 октября.

Сирия Россия Турция Кобани

Новости по теме

Новости

Зеленый кардиган Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $334 тысячи

Президент Чили призвал всех министров уйти в отставку на фоне протестов

Brexit

Более половины британцев пожалели о проведении референдума по Brexit в 2016 году

В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения

В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения

Что произошло за день: суббота, 26 октября

Власти Чили отменили все введенные из-за протестов меры

Студентов Университета Глазго будут предупреждать о жестокостях в сказках

Студентов Университета Глазго будут предупреждать о жестокостях в сказках

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

В Багдаде против демонстрантов применили слезоточивый газ

Посольство США в РФ похвалило свою судебную систему на фоне возвращения Бутиной

Посольство США в РФ похвалило свою судебную систему на фоне возвращения Бутиной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');