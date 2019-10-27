Российская военная полиция прибыла в сирийский Кобани для патрулирования

Патрулирование территории будет проходить совместно с турецкими военными

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Рота российской военной полиции прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами, сообщил в воскресенье журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков.

"Сюда прибыла рота военной полиции для осуществления пятого пункта меморандума и, соответственно, скоординированного патрулирования с турецкими войсками. Ну а также для осуществления контроля постов и соблюдения тишины и спокойствия на данной территории", - сказал Елсуков.

По его словам, турецкие военные в координации с российскими будут следовать по определенным точкам для обозначения совместного нахождения. Он уточнил, что маршрут проработан, а турецкие подразделения, которые будут выдвигаться на совместное патрулирование, уже оповещены.

Елсуков также отметил, что курдские отряды самообороны после прихода сирийских войск "освобождают свои позиции для того, чтобы сирийские войска заняли передний край обороны".

Подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ с 23 октября приступили к патрулированию районов на сирийско-турецкой границе в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между РФ и Турцией, подписанным в Сочи 22 октября.