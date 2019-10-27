Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 октября

Возможная ликвидация лидера ИГ, первая поставка "Фризиума" в Россию и новые мировые рекорды Трусовой

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Американские СМИ сообщили, что в Сирии убит лидер террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). По их данным, Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в провинции Идлиб в ходе спецоперации американских военных. При этом президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что произошло "нечто очень важное", но не уточнил, что он имел в виду. Белый дом в свою очередь анонсировал "важное объявление" американского лидера. Оно будет сделано в воскресенье в 9:00 по восточному времени США (16:00 мск).

- Первую партию "Фризиума" поставили в Россию. По словам директора благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидии Мониавы, она рассчитана на 540 детей. "В Москве фризиум начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели", - сообщила она, отметив, что в будущем ожидаются поставки новых партий препарата.

- Водителю фургона, в котором нашли 39 трупов, официально предъявлены обвинения. 25-летнего Мориса Робинсона обвиняют в 39 эпизодах непредумышленного убийства, а также в торговле людьми, содействии незаконной иммиграции и отмывании денег. В понедельник он предстанет перед магистратским судом Челмсфорда.

- "Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять вместо 25 евро. На решение авиакомпании повлияло вмешательство Генпрокуратуры РФ. Несмотря на это, в "Победе" призвали пассажиров регистрироваться самостоятельно, чтобы компании не пришлось увеличивать стоимость билетов.

- Фигуристка Трусова заняла первое место на этапе Гран-при в Канаде. При этом 15-летняя россиянка побила два мировых рекорда, которые сама ранее и установила на турнире в Братиславе. За выступление в произвольной программе фигуристка получила 166,62 балла, по сумме двух программ - 241,02 балла. Кроме того, российские фигуристы Сергей Мозгов и Бетина Попова заняли восьмое место в соревнованиях танцевальных дуэтов.

- Оливково-зеленый кардиган Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $334 тысячи. Это рекордная сумма для свитеров, проданных с молотка. Именно в нем фронтмен Nirvana выступал на MTV Unplugged. Предыдущий владелец никогда не стирал кардиган, и на нем даже остались следы от сигарет. Новый покупатель приобрел лот по телефону и пожелал остаться неизвестным.