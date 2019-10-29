Лидер лейбористов Корбин пообещал поддержку досрочных выборов в Великобритании

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин Фото: Reuters

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что его партия поддержит досрочные выборы в стране.

"Я всегда говорил, что мы готовы к выборам, и наша поддержка зависит от того, снимут ли с повестки Brexit без соглашения (между Лондоном и Брюсселем - ИФ)", - заявил Корбин, которого цитирует телеканал Sky News во вторник.

Корбин пояснил, что условие лейбористов было соблюдено "на ближайшие три месяца". ЕС и Лондон договорились о переносе Brexit с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года.

Корбин пообещал, что его партия начнет "самую амбициозную и радикальную кампанию за реальные изменения" в Великобритании.

Несмотря на то, что лидер лейбористов поддержал досрочные выборы, он не уточнил, поддержит ли его партия законопроект о проведении выборов именно 12 декабря, который во вторник внесет на рассмотрение премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отмечает BBC News.

Если лейбористы все же проголосуют за законопроект, предложенный Джонсоном, он почти наверняка получит достаточное количество голосов, чтобы стать законом.

Джонсон уже трижды вносил в парламент инициативу о досрочных выборах, все три раза она не смогла набрать необходимых двух третей голосов депутатов, в частности, из-за того, что от голосования воздерживались лейбористы.

После очередного провала инициативы в понедельник Джонсон заявил, что в следующий раз он внесет в парламент не инициативу, а законопроект, для принятия которого нужно простое большинство голосов. Рассмотрение этого законопроекта начнется во вторник около 13:00 по лондонскому времени (16:00 по московскому времени).