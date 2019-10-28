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Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах 12 декабря

Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах 12 декабря
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Палате общин. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Палата общин Великобритании проголосовала против выдвинутого британским правительством предложения провести в стране досрочные выборы, сообщает The Guardian в понедельник.

За досрочные выборы высказались 299 депутатов, что на 135 меньше необходимого числа.

Премьер-министр Борис Джонсон предлагал провести выборы 12 декабря.

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Ожидается, что во вторник Джонсон вновь попытается организовать в парламенте голосование по выборам. Первые две его инициативы - 4 и 9 сентября - не набрали достаточного количества голосов.

Для того, чтобы правительство смогло организовать досрочные выборы в Великобритании, ему требовалась поддержка двух третей членов палаты общин, то есть 434 депутатов. У Консервативной партии Бориса Джонсона в палате общин 288 мест.

Лейбористы заявляли, что поддержат выборы только в том случае, если правительство исключит возможность Brexit без соглашения с Брюсселем, а ЕС даст согласие на продление сроков Brexit.

В то же время Шотландская национальная партия и Либеральные демократы выступают за то, чтобы провести выборы раньше, чем того хотел Джонсон - 9 декабря.

Последние опросы в Великобритании показывают, что в основном британские подданные выступают за досрочные выборы. Так, опрос Ipsos Mori свидетельствует, что 44% респондентов выборы поддерживают, а 27% выступают против. В то же время, в опросе YouGov, выбирая между выборами и новым референдумом по Brexit, 35% опрошенных поддержали выборы, 40% - референдум.

Предложение Джонсона о досрочных выборах прозвучало после того, как в минувший вторник палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit.

В итоге Джонсон 20 октября попросил у Брюсселя отсрочки по сроку выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года, на которую в понедельник лидеры стран ЕС дали согласие. Ранее он заверял, что "скорее умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о переносе Brexit.

Великобритания ЕС Борис Джонсон Brexit

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