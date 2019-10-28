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Американская колонна с оружием и боеприпасами прибыла в провинцию Дейр-эз-Зор

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пентагон перебрасывает живую силу и бронетехнику в район нефтяных месторождений на востоке Сирии, сообщили в понедельник иранские СМИ.

В подконтрольную курдским ополченцам (которых в Анкаре считают террористами - ИФ) часть сирийской провинции Дейр-эз-Зор прибыла американская колонна из 170 грузовиков с оружием и боеприпасами.

Колонна пересекла КПП на иракско-сирийской границе в ночь на 28 октября и через Камышлы въехала в район Хасеке.

По информации информационного агентства "Анадолу", в составе колонны - 17 единиц бронетехники и множество крытых грузовиков, предположительно, с оружием.

Безопасность колонны с воздуха обеспечивали американские вертолеты.

Ранее американские СМИ сообщили о планах США направить 500 военнослужащих для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

Накануне в район месторождений "аль-Омар" и "Румейлан" в Дейр-эз-Зоре началась переброска войск. Источники в Сирии сообщили о планах создать американскую военную базу в районе Багоз.

Местоположение новой базы имеет стратегическое значение из-за близости к району Букемаль, подконтрольному проиранским формированиям и правительственной армии, отмечает "Анадолу".

Ранее в октябре после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии президент США Дональд Трамп распорядился о выводе около одной тысячи американских военнослужащих из региона. 20 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют перебросить американских военных из Сирии в Ирак. Тогда он сказал, что с Ираком согласована отправка более 700 военнослужащих, которые покидают Сирию.

Кроме того, сообщалось, о планах США направить 500 военнослужащих для охраны нефтяных месторождений в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора.

США Сирия

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