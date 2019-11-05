Россия и Турция завершили второе совместное патрулирование на севере Сирии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Второе совместное российско-турецкое патрулирование на севере Сирии завершилось, оно продлилось около двух часов, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, совместный патруль преодолел маршрут протяженностью более 70 км и проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах.

"В состав патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, и около 50 военнослужащих обеих стран", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что во время патрулирования российский беспилотник "Орлан-10" контролировал обстановку с воздуха.

Ранее во вторник сообщалось о начала нового совместного патрулирования военнослужащих двух стран в Сирии. Данные мероприятия осуществляются в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи меморандумом между Россией и Турцией.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 км от границы.

В прошлую пятницу, 1 ноября, российское Минобороны сообщило, что военная полиция РФ и Пограничная служба Турции провели первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. Тогда совместным патрулем пройден маршрут протяженностью более 110 километров в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине 6 километров от сирийско-турецкой границы и обратно. Общее время прохождения маршрута составило около 4 часов, говорилось в сообщении Минобороны РФ.