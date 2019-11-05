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Россия и Турция приступили к новому патрулированию в Сирии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Второй совместный российско-турецкий патруль в Сирии из 50 человек и 8 бронемашин пройдет более 160 км, в том числе в районе города Кобани, сообщили в Минобороны России.

"С 12:20 5 ноября 2019 года второй совместный патруль российской военной полиции и Пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани", - заявили в российском военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что маршрут патрулирования пройдет через крупные населенные пункты Бандар-Хан и Шиух-Фаухани. В военном ведомстве сообщили, что второе патрулирование пройдет по новому маршруту - патруль стартовал от пункта таможенного перехода Айлишар, он пройдет сначала в западном, а затем продолжится в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

"Патрулирование маршрута осуществляется на бронированных автомобилях "Тигр" российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой Пограничной службы", - сказали в министерстве. Там добавили, что за движением колонны в режиме реального времени следит беспилотник военной полиции РФ "Орлан-10".

Вторжение Турции в Сирию

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи меморандумом между Россией и Турцией.

Российские военные полицейские совместно с сирийскими и турецкими пограничниками в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и охране порядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.

Город Кобани находится на севере Сирии, к западу от зоны, где проходила турецкая военная операция "Источник мира".

23 октября представитель командования российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Игорь Серицкий сообщил телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), что у российской военной полиции появится база недалеко от Кобани.

В прошлую пятницу, 1 ноября, Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция и Пограничная служба Турции провели первое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы. Тогда совместным патрулем пройден маршрут протяженностью более 110 километров в западном направлении от таможенного перехода Дербесия на глубине 6 километров от сирийско-турецкой границы и обратно. Общее время прохождения маршрута составило около 4 часов, говорилось в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны РФ Турция Сирия

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