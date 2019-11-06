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Британский МИД выступил в защиту "Белых касок"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисон встретился с лидером неправительственной организации "Сирийская гражданская оборона", более известной как "Белые каски", Раедом Салехом, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе, сообщает МИД Великобритании.

"Добровольцы "Белых касок" продолжают подвергаться массированной дезинформационной кампании со стороны сирийского режима и российского правительства. Эта лживая тактика является наглой попыткой отвлечь внимание от шквала ужасающих нападений на сирийский народ, включая применение химического оружия", - заявил Маррисон в ходе встречи.

Согласно сообщению, он также поблагодарил Салеха за "спасательную службу, которую "Белые каски" оказывают тысячам простых сирийцев" и подтвердил "неизменную поддержку Великобритании".

"Белые каски" действуют на территориях Сирии, контролируемых оппозицией. Эта неправительственная организация позиционирует себя как добровольческая гуманитарная структура, оказывающая помощь пострадавшим в Сирии. Однако в Дамаске уверены, что "Белые каски" используются для ведения Западом информационной войны.

Белые каски Великобритания

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