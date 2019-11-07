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Тревогу на рейсе Амстердам - Мадрид случайно поднял пилот при обучении практиканта

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Тревога в аэропорту Схипхол в Амстердаме возникла из-за того, что пилот случайно дал сигнал об угоне самолета во время обучения практиканта. Об этом сообщил в четверг информационный портал Dutch News ссылкой на авиакомпанию Air Europa.

Пилот активировал код оповещения об угоне самолета во время того, как пассажиры совершали посадку на борт.

Авиакомпания сообщила, что никаких дисциплинарных мер к этому пилоту принято не будет.

По данным пассажиров самолета, пилот принес каждому пассажиру свои извинения от имени Air Europa, однако он не уточнил, что это он сам вызвал тревогу.

Накануне сообщалось, что инцидент на борту самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме оказался ложной тревогой.

"На рейсе Амстердам - Мадрид сегодня было по ошибке активировано предупреждение, запустившее протокол о попытке угона воздушного судна в аэропорту", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с тревогой в аэропорт приехало много полицейских, а также экстренные службы. Терминал D был временно закрыт. Пассажиров также попросили покинуть самолет и обыскали их.

Нидерланды Амстердам

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