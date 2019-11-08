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Россия и Турция приступили к третьему совместному патрулированию в Сирии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения турецких и российских военных в пятницу начали третье по счету патрулирование на северо-востоке Сирии, сообщило Минобороны Турции.

В сообщении отмечается, что патрулирование проводится с использованием беспилотника в районе между городами Камышлы и Дерик на востоке Евфрата.

Ранее Минобороны РФ уведомило, что российская военная полиция и пограничная служба Турции в пятницу, 8 ноября, утром приступили к патрулированию на северо-востоке Сирии по новому маршруту, в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километров к северо-востоку от Камышлы.

Вторжение Турции в Сирию

Российские военные заявили, что впервые совместное патрулирование пройдет по новому маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода Дейру-Нага, патруль направится в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

Ранее Россия-Турция провели совместное патрулирование на северо-востоке Сирии 1 и 5 ноября.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с меморандумом, который 22 октября в Сочи подписали лидеры России и Турции. Минобороны РФ ранее сообщало, что в ходе этих мероприятий российские военные полицейские вместе с сирийскими и турецкими пограничниками "оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка".

Кроме того, в рамках патрулирования контролируется соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов и их вооружения на глубину 30 км от границы.

Ранее российские военные заявили, что патрулирование на северо-востоке Сирии будет осуществляться при поддержке вертолетов армейской авиации РФ. Воздушные суда будут сопровождать колонны российской военной полиции и обеспечивать безопасность в зонах патрулирования.

Турция Сирия

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