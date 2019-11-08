Пекин назвал провокацией планы США разместить ракеты "на пороге" Китая

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Китай расценит как угрозу своей национальной безопасности ядерных сил Китая размещение "у своего порога" американских ракет средней дальности, заявил генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

"У нас имеются ракеты (среднего радиуса действия - ИФ) на нашей территории, а Соединенные Штаты заявляют о размещении своих ракет среднего радиуса действия рядом с Китаем, у нашего порога, и это будет сразу представлять угрозу для наших ценных и важных площадок и точек. Это будет угрозой для выживаемости ядерных сил Китая", - сказал китайский дипломат в пятницу в Москве на конференции по нераспространению.

"Это провоцирующее действие, дестабилизирующее действие", - подчеркнул Фу Цун.

Он отметил, что китайские ракеты среднего радиуса действия не представляют угрозы для США - если американские корабли не будут подходить слишком быстро к территории КНР.

"Наши ракеты находятся на нашей территории, они не представляют угрозы для Соединенных Штатов. Ну, во всяком случае, если Соединенные Штаты не будут подводить свои корабли слишком быстро к нашей территории. Помните об этом", - сказал китайский дипломат.

"США практически сразу после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) заговорили о размещении ракет среднего радиуса действия в регионе. В общем, я считаю, что здесь речь идет просто о поводе", - сказал Фу Цун.

Китайский дипломат отметил, что сразу после выхода из ДРСМД министр обороны США приехал в Азиатско-Тихоокеанский регион и стал говорить о развертывании таких ракет. "О чем они говорят ? Они говорят о передовом рубеже, о размещении ракет среднего радиуса действия практически на пороге Китая", - сказал Фу Цун.

2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор.

19 августа Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД. В военном ведомстве США отметили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета". В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.