Суд ООН признал рассмотрение иска Украины против РФ входящим в свою юрисдикцию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Международный суд ООН решил, что обладает юрисдикцией рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Соответствующее решение было зачитано председательствующим судьей на заседании суда в пятницу в Гааге (Нидерланды). Таким образом, суд не поддержал предварительные возражения России в отношении иска Украины о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, тем самым признав свою юрисдикцию в этом разбирательстве.

Слушания по делу "Украина против РФ" в Международном суде ООН в Гааге проходят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

Согласно документам суда, в иске Украина, в частности, утверждает, что после 2014 года РФ "осуществляла военное вмешательство в дела Украины, финансировала акты терроризма и нарушила права человека миллионов граждан Украины, включая даже их право на жизнь".

Относительно ситуации вокруг Крыма украинская сторона утверждает, что Россия нарушила Устав ООН, "захватив часть суверенной территории Украины с помощью военной силы", говорится в материалах суда.

Российская сторона отвергает все обвинения в свой адрес. В частности, в июне 2019 года в МИД РФ заявили, что "природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций".