Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российская военная полиция продолжает патрулирование на северо-востоке Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г. 8 ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага - Эль-Маликия в провинции Эль-Хасеке. Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Руби - Дар-Хараб в провинции Алеппо, и Айн-Иса - Насерия в провинции Эль-Хасеке", - сказал он.

Генерал отметил, что на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

"8 ноября зафиксировано 25 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Хай-эш-Шейх-Максуд, Сабикия, Алеппо провинции Алеппо; Кинсибба, Кермель, Нахшебба, Сараф, Мортлу провинции Латакия; Сиди-Али, Хабит, Кафер-Айн, Сурея, Хан-Шейхун, Эс-Салихия провинции Идлиб; Эр-Джейед, Хуайз, Ум-Сахридж, Телль-Метвази, Сукайят провинции Хама", - сообщил Боренков.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, добавил он.