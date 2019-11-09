Поиск

СМИ узнали о столкновениях между сирийскими и турецкими войсками в Сирии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Между военными сирийских правительственных сил и турецкой армии в субботу произошли "ожесточенные столкновения" на северо-востоке Сирии, сообщает сирийское агентство САНА.

Столкновения произошли недалеко от города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке.

По данным агентства Associated Press, во время столкновений велся огонь из крупнокалиберного пулемета. Агентство не указывает, какая сторона применила это оружие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" с целью борьбы с курдскими боевиками и террористами из группировки ИГ (запрещена в России). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

Курдские формирования призвали на помощь сирийские правительственные войска, чтобы помешать продвижению турецких сил. После этого стали происходить столкновения сирийских военных с турецкими, и с поддерживаемыми Турцией оппозиционными силами, отмечает AP.

Операция "Источник мира" в Сирии была приостановлена 23 октября после переговоров России и Турции. В то же время, эпизодические стычки между сирийскими и турецкими войсками все еще происходят, сообщает агентство.

Хроника 09 октября – 09 ноября 2019 годаВторжение Турции в Сирию
Сирия Турция

Новости по теме

Новости

Разведение сил в Петровском завершится 12 ноября

В Петровском началось разведение сил сторон конфликта в Донбассе

В Петровском началось разведение сил сторон конфликта в Донбассе

Донецк и Киев обменялись сигналами о готовности к разведению сил в Петровском

Киев сообщил о готовности разведению сил в Петровском

WikiLeaks

Отец Ассанжа выразил опасения за жизнь своего сына в тюрьме

Что случилось этой ночью: суббота, 9 ноября

В Китае научились предотвращать самоубийства через интернет

В Китае научились предотвращать самоубийства через интернет

Демократы США опубликовали стенограммы показаний экспертов Белого дома по России и Украине

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии

НАСА установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну

НАСА установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');