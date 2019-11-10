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Завершилось голосование на вторых за год внеочередных выборах в Испании

Первые предварительные результаты ожидаются через час

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (22:00 мск) на внеочередных всеобщих выборах в Испании, сообщает Национальная избирательная комиссия страны.

Ожидается, что первые результаты выборов будут объявлены в 21:00 по местному времени (23:00 мск).

Во вторых за нынешний год внеочередных всеобщих выборах в Испании могли принять участие 37 млн подданных страны. По всей Испании были открыты почти 60 тысяч избирательных участков.

По данным на 18:00 местного времени (20:00 мск) явка избирателей составила 56,86%, что на четыре процентных пункта меньше, чем на выборах, которые прошли в апреле. Тогда социалисты одержали победу, но не смогли заручиться поддержкой большинства. С тех пор лидер социалистов Педро Санчес вел коалиционные переговоры, которые так и не завершились удачей.

В июле депутаты парламента дважды не смогли утвердить Санчеса премьером из-за безуспешных переговоров социалистов и представителей "Подемос".

Испанский король Филипп VI в свою очередь принял решение более не выдвигать какие-либо кандидатуры на должность премьера, в связи с чем и были объявлены внеочередные выборы.

Испания

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