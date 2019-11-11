Cамолеты НАТО провели патрулирование над учениями российских подлодок в Атлантике

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon в понедельник провели многочасовые полеты над районами Норвежского моря, где проходят крупные учения российских подводных лодок, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, американские морские разведчики, вылетевшие с авиабазы Кефлавик в Исландии, часами курсировали в районе линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK), на которой размещена гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System). Над Северной Атлантикой в понедельник был также зафиксирован полет французского патрульного противолодочного самолета Atlantique 2, поднявшегося с авиабазы Ланн-Бигуэ.

Полеты натовских военных самолетов над Норвежским морем проводятся практически ежедневно с начала учений российских подлодок в октябре. Помимо авиации ВМС США в операции задействованы патрульные самолеты ВВС Норвегии, Канады и Франции. В этих целях также активно используется авиабаза Андёйя, которая расположена на севере Норвегии.

Как сообщила в конце октября норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на источники в военной разведке, десять российских подводных лодок, в том числе восемь атомных, задействованы в операции в Северной Атлантике, целью которой является отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США.

При этом источники подчеркнули, что "это не учения, это крупнейшая операция российских подводных лодок со времен холодной войны, которая призвана продемонстрировать способность угрожать восточному побережью США".

"В операции участвуют до 10 российских подводных лодок. Восемь из них - атомные. Задача части подлодок состоит в том, чтобы как можно дальше выйти в Атлантику, не будучи обнаруженными", - отметили в норвежской разведке.

Утверждается, что российские подлодки отрабатывают прорыв линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией и скрытный выход в максимально отдаленные районы Атлантического океана.

"Большое количество подводных лодок российского Северного флота (во второй половине октября - ИФ) предприняли попытку незаметно выйти из своих баз на Кольском полуострове в Баренцево и Норвежское моря", - отметила NRK, ссылаясь на источники в разведке.

"Россия хочет показать, что они в состоянии приблизиться к США. Они хотят проверить способность Запада обнаружить их, и то, как они будут реагировать", - считают источники в разведке Норвегии.

По их данным, операция российских подводных лодок, рассчитанная на 60 дней, началась в Баренцевом и Норвежском морях в 20-х числах октября.

При этом источники в норвежской разведке утверждают, что тщательно отслеживает передвижение российских подводных лодок. В этих целях увеличено количество полетов патрульных противолодочных самолетов ВВС Норвегии.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в рамках плановых тренировок. "Российские военные проводят плановые мероприятия боевой оперативной подготовки", - сказал собеседник агентства. "В сообщении (норвежской телерадиокомпании NRK - ИФ) много вымысла", - заявил источник.