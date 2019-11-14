Поиск

Самолеты ВМС США вновь пытались следить за подлодками РФ в Северной Атлантике

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon в четверг совершили очередные многочасовые полеты над районами Норвежского моря, где проходят крупные учения российских подводных лодок, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, в операции были задействованы три американских морских разведчика. Они вылетели с авиабазы Кефлавик в Исландии и часами курсировали в районе линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK), на которой размещена гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System).

Полеты натовских военных самолетов над Норвежским морем проводятся практически ежедневно с начала учений российских подлодок в октябре. Помимо авиации ВМС США в операции задействованы патрульные самолеты ВВС Норвегии, Канады и Франции. В этих целях также активно используется авиабаза Андёйя, которая расположена на севере Норвегии.

Как сообщила в конце октября норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на источники в военной разведке, десять российских подводных лодок, в том числе восемь атомных, задействованы в операции в Северной Атлантике, целью которой является отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США.

"Россия хочет показать, что они в состоянии приблизиться к США. Они хотят проверить способность Запада обнаружить их, и то, как они будут реагировать", - утверждали источники NRK в разведке Норвегии. По их данным, операция российских подводных лодок, рассчитанная на 60 дней, началась в Баренцевом и Норвежском морях в 20-х числах октября.

Между тем, информированный источник рассказал "Интерфаксу", что российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в рамках плановых тренировок.

"Российские военные проводят плановые мероприятия боевой оперативной подготовки", - сказал собеседник агентства. В сообщении NRK присутствует "много вымысла", отмечал источник.

США P-8A Poseidon Норвежское море НАТО

Новости по теме

Новости
Выборы в США - 2020

Близкий союзник Обамы объявил об участии в президентских выборах в США

Что произошло за день: четверг, 14 ноября

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Эрдоган исключил отказ Турции от российских С-400 ради систем Patriot

Motorola представила обновленную версию "раскладушки" RAZR V3 из нулевых

Motorola представила обновленную версию "раскладушки" RAZR V3 из нулевых
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следствие по делу MH-17 объявило поиск свидетелей влияния России на ополченцев

СМИ узнали о продаже туроператора "Интурист" владельцу Anex Tour

СМИ узнали о продаже туроператора "Интурист" владельцу Anex Tour

Асад заявил о воровстве американцами сирийской нефти

ФСБ назвала условие возвращения на родину примкнувших к ИГ россиян

ФСБ назвала условие возвращения на родину примкнувших к ИГ россиян

Асад обвинил ЦРУ в причастности к убийству основателя "Белых касок"

Асад обвинил ЦРУ в причастности к убийству основателя "Белых касок"

Полиция назвала самоубийство основной версией смерти основателя "Белых касок"

Полиция назвала самоубийство основной версией смерти основателя "Белых касок"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');