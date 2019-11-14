Самолеты ВМС США вновь пытались следить за подлодками РФ в Северной Атлантике

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon в четверг совершили очередные многочасовые полеты над районами Норвежского моря, где проходят крупные учения российских подводных лодок, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, в операции были задействованы три американских морских разведчика. Они вылетели с авиабазы Кефлавик в Исландии и часами курсировали в районе линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK), на которой размещена гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System).

Полеты натовских военных самолетов над Норвежским морем проводятся практически ежедневно с начала учений российских подлодок в октябре. Помимо авиации ВМС США в операции задействованы патрульные самолеты ВВС Норвегии, Канады и Франции. В этих целях также активно используется авиабаза Андёйя, которая расположена на севере Норвегии.

Как сообщила в конце октября норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на источники в военной разведке, десять российских подводных лодок, в том числе восемь атомных, задействованы в операции в Северной Атлантике, целью которой является отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США.

"Россия хочет показать, что они в состоянии приблизиться к США. Они хотят проверить способность Запада обнаружить их, и то, как они будут реагировать", - утверждали источники NRK в разведке Норвегии. По их данным, операция российских подводных лодок, рассчитанная на 60 дней, началась в Баренцевом и Норвежском морях в 20-х числах октября.

Между тем, информированный источник рассказал "Интерфаксу", что российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в рамках плановых тренировок.

"Российские военные проводят плановые мероприятия боевой оперативной подготовки", - сказал собеседник агентства. В сообщении NRK присутствует "много вымысла", отмечал источник.