Amazon откроет в США новую сеть продуктовых супермаркетов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Amazon.com в 2020 году откроет новую сеть супермаркетов, отдельную от принадлежащих ей сетей Whole Foods и Amazon Go. По словам представителя компании, в магазинах будут обычные кассы. Название сети пока не разглашается.

Для первого магазина сети, который откроется в Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелес, компания начала набирать сотрудников по объявлению.

Бренд не будет связан с сетью супермаркетов Whole Foods, которую Amazon купил в 2017 году за $13,7 млрд. Whole Foods продает натуральные продукты питания.

C 2018 года компания развивает оффлайн-супермаркеты без касс Amazon Go. Там покупатели набирают товары с полок и выходят через рамки с сенсорами. При этом стоимость покупок у них списывается с пользовательского счета Amazon.

Открытие новых супермаркетов, вероятно, позволит Amazon активизировать борьбу с такими конкурентами, как Walmart Inc., Target Corp. и Kroger Co, считает MarketWatch.

Акции Amazon в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 0,08%.