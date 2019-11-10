Вашингтон пригрозил Турции санкциями в рамках закона CAATSA за приобретение С-400
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне не исключают введения санкций по закону CAATSA в отношении Анкары в случае, если российские зенитно-ракетные комплексы С-400 действительно будут развернуты в Турции.
"Если Турция действительно получит С-400, вполне вероятно, она попадет под санкции, обусловленные законом CAATSA (О противостоянии противникам Америки посредством санкций), их одобрят большинство (представителей) обеих партий в конгрессе, и она почувствует воздействие от этих санкций", - сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью, которое вышло в воскресенье в эфире американского телеканала CBS News.
"Мы ясно донесли до президента Турции Эрдогана, что в НАТО нет места для С-400, нет места для значительных закупок российского вооружения. Это послание будет четко донесено до президента, когда мы встретим его в Вашингтоне", - отметил советник президента США.
Ранее США в связи с закупками Турцией российских комплексов С-400 исключили Анкару из программы производства истребителей-бомбардировщиков F-35.
Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Первая партия была поставлена Турции в июле, несмотря на активное противодействие со стороны Штатов. 1 ноября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что контракт по поставку Турции всех элементов систем ПВО С-400 Россия выполнила досрочно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.
В начале сентября в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что С-400 будут развернуты в Турции к весне 2020 года.
23 октября Михеев сказал "Интерфаксу", что Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки С-400.
О С-400
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