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В Луганске сообщили о размещении Киевом ЗРК вблизи линии соприкосновения

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают военную технику в населенных пунктах, расположенных вблизи линии соприкосновения в Донбассе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

По ее данным, в ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских военных. "Несмотря на относительную тишину, ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной территории", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в населенном пункте Рубежное украинские военные разместили два зенитных ракетных комплекса 9K35 "Стрела-10", в Попасной и Золотом-2 размещено по одной боевой машине пехоты (БМП) ВСУ, в районе населенного пункта Орехово - один многоцелевой легкий бронированный тягач.

"Данная информация также подтверждается в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Украина ЛНР

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