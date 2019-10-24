Комиссия по помилованию рекомендовала освободить осужденного за шпионаж Фруде Берга

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Московская комиссия по помилованию рекомендовала президенту помиловать осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга. Об этом сообщила член комиссии, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Берг ранее подал прошение о помиловании. Комиссия его рассмотрела и приняла положительное решение.

"Документы направлены в администрацию президента России", - сказала Потяева.

Бывшего офицера норвежской погранслужбы Фруде Берга задержали 5 декабря 2017 года в Москве. 16 апреля 2019 года Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу норвежской разведки. По версии следствия, он собирал данные о российских атомных подлодках и контактировал с сотрудником российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб.

Обжаловать приговор он не стал. Как объяснял адвокат норвежца Илья Новиков, апелляция только оттянула бы момент, когда его клиент смог бы подать прошение о помиловании.

16 октября балтийское агентство BNS сообщило, ссылаясь на источники, что Берга включили в схему обмена "шпионами" между Россией и Литвой. По его сведениям, Литва должна передать России осужденного два года назад агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Николая Филипченко, а Россия - осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса.