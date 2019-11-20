Силовики в Сирии примут меры для предотвращения нападений на российские патрули

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Силы внутренней безопасности (СВБ) сирийского региона Евфрат выразили сожаление агрессивным поведением людей, которые 18 ноября в городе Кобани забросали камнями и "коктейлями Молотова" российский патрульный конвой, заверив, что примут меры для предотвращения подобных инцидентов.

Об этом говорится в заявлении СВБ, которое цитирует курдское новостное агентство "Хавар". СВБ, сказано в сообщении, "обращают внимание на то, что, в свою очередь, их силы в городе Кобани и других районах, в соответствии с полученными указаниями, предназначенными для защиты покоя и безопасности гражданского населения, примут самые строгие меры в отношении неправового поведения, которое может привести к дестабилизации положения".

По данным СВБ, "18 ноября в городе Кобани совместный в Турцией патрульный конвой, в состав которого входили и российские машины, был встречен агрессивной группой жителей города, забросавшей патруль камнями и бутылками с зажигательной смесью".

Совместное патрулирование российской военной полиции и турецких силовиков в Сирии проходит в соответствии с меморандумом, который 22 октября в Сочи подписали лидеры России и Турции. Минобороны РФ ранее сообщало, что в ходе этих мероприятий российские военные полицейские вместе с сирийскими и турецкими пограничниками "оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка".

Кроме того, в рамках патрулирования контролируется соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов и их вооружения на глубину 30 км от границы.

Ранее в среду, 20 ноября, Минобороны Турции сообщило, что подразделения турецких и российских военных в среду провели девятое патрулирование на северо-востоке Сирии. Длина маршрута патрулирования составила 38 км, отмечается в сообщении.

Первое совместное патрулирование было проведено 1 ноября. Турецкие и российские подразделения совместно осуществляют его в 10-километровой зоне на северо-востоке Сирии вдоль турецкой границы. По данным Минобороны Турции, протяженность маршрута патрулирования в день составляет от 35 до 90 км.