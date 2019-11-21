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Малайзия заявила, что без обнародования всех доказательств по МН17 нельзя делать выводы о виновных

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Малайзия призывает обнародовать все свидетельства по крушению на востоке Украины самолета рейса МН17 и не считает возможным делать выводы о виновности кого-либо без их изучения, заявил в четверг глава МИД королевства Сайфуддин Абдулла.

"Малайзия решительно настроена. Мы хотим, чтобы все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

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Абдулла подчеркнул, что Малайзия не будет принимать решения о том, чтобы возложить вину на какую-либо сторону "до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства".

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международная совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

В МИД РФ тогда заявили, что в Москве "продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ и опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса". "Тем не менее РФ впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - заявили в МИД.

Малайзия МН17

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