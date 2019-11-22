Спецслужбы Сербии знали о контактах военного РФ с представителями сербской армии

Задокументировано три факта передачи денег

Александр Вучич Фото: Reuters

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сербским разведслужбам известно как минимум о трех случаях контактов работавшего в российском посольстве в Белграде подполковника Георгия Клебана с представителями армии Сербии, сообщил в четверг после заседания Совета национальной безопасности сербский президент Александр Вучич, комментируя появление на Youtube видеозапись с участием российского военного.

По словам Вучича, сотрудникам сербских служб безопасности было известно о встрече, которая оказалась запечатленной на кадрах, ставших достоянием общественности, но саму съемку сделали не они.

"Наши службы получили данные, что в Земуне (район Белграда) в тот день, примерно в шесть часов вечера отставной подполковник армии Сербии З.К. встретится с Георгием Клебаном", - сообщил президент Сербии, подчеркнув, что все произошло 24 декабря 2018 года.

Вучич отметил, что сербские спецслужбы неоднократно констатировали и документировали факты контактов Клебана со служащими армии Сербии.

Президент Сербии добавил, что выявлено 10 контактов Клебана с тремя конспиративными источниками, при этом три раза он передавал деньги служащим сербской армии, и эти факты также задокументированы.

Вучич заявил, что уверен в том, что президент России Владимир Путин не был осведомлен о действиях Клебана, подчеркнув, что Сербия имеет дружественные отношения с Россией.

""Поэтому я спрашиваю российских друзей, почему? Я задавал этот вопрос сегодня и российскому послу Боцану-Харченко: Почему? Я не видел никакой логики во всем этом", - сказал Вучич.

По его словам, имеется документация о контактах и некоторых других сотрудников российских служб безопасности с представителями военных структур Сербии, которая не стала достоянием общественности.

Вучич заявил, что в ближайшем будущем сербские спецслужбы проведут несколько акций против сотрудников ряда спецслужб, о деятельности которых против Сербии есть неоспоримые данные.

"В последующие дни вы увидите целенаправленные действия, о которых будет осведомлена общественность", - сказал он.

Ранее в четверг Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило местному телерадиоканалу РТС подлинность появившихся ранее в Youtube кадров, на которых запечатлен российский военный Георгий Клебан, передающий деньги вероятному сербскому агенту.

Сербское издание "Блиц" ранее сообщило, что на видеозаписи, появившейся в YouTube 17 ноября, Клебан, бывший тогда помощником военного атташе посольства РФ в Белграде, передает сумку сотруднику разведслужб Сербии на встрече в Белграде. Затем на видеозаписи серб достает конверт с деньгами из той же сумки. Лицо сотрудника сербской разведки размыто на видео.

Также известно, что Клебан в июне этого года был отозван из Белграда в Москву.