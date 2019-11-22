Сербский фигурант "шпионского видео" известен спецслужбам с 2012 года

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Спецслужбы Сербии наблюдали за сербским фигурантом "шпионской видеозаписи" с 2012 года, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета национальной безопасности сербский президент Александр Вучич.

По его словам, ранее отставной подполковник сербской армии З.К. контактировал с представителями разведслужб Хорватии.

"В 2012 году он связывался с хорватскими спецслужбами, так как должен был быть посредником при передаче документов о войнах в Хорватии", - сказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что "сербским спецслужбам было известно о контактах З.К. с представителями российской разведки", и в частности о встрече, которая оказалась запечатленной на кадрах, ставших достоянием общественности.

При этом президент отметил, что саму съемку сделали не сотрудники сербских спецслужб.

"Наши службы получили данные, что в Земуне (район Белграда) в тот день, примерно в шесть часов вечера отставной подполковник армии Сербии З.К. встретится с Георгием Клебаном", - сообщил президент Сербии, подчеркнув, что все произошло 24 декабря 2018 года.

По его словам, имеется документация о контактах и некоторых других сотрудников российских служб безопасности с представителями военных структур Сербии, которая не стала достоянием общественности.

Вучич заявил, что в ближайшем будущем сербские спецслужбы проведут несколько акций против сотрудников ряда спецслужб, о деятельности которых против Сербии есть неоспоримые данные.

"В последующие дни вы увидите целенаправленные действия, о которых будет осведомлена общественность", - сказал он.

Ранее в четверг Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило местному телерадиоканалу РТС подлинность появившихся ранее в Youtube кадров, на которых запечатлен российский военный Георгий Клебан, передающий деньги вероятному сербскому агенту.

Сербское издание "Блиц" ранее сообщило, что на видеозаписи, появившейся в YouTube 17 ноября, Клебан, бывший тогда помощником военного атташе посольства РФ в Белграде, передает сумку сотруднику разведслужб Сербии на встрече в Белграде. Затем на видеозаписи серб достает конверт с деньгами из той же сумки. Лицо сотрудника сербской разведки размыто на видео.

Также известно, что Клебан в июне этого года был отозван из Белграда в Москву.