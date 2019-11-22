Поиск

Сербский фигурант "шпионского видео" известен спецслужбам с 2012 года

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Спецслужбы Сербии наблюдали за сербским фигурантом "шпионской видеозаписи" с 2012 года, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета национальной безопасности сербский президент Александр Вучич.

По его словам, ранее отставной подполковник сербской армии З.К. контактировал с представителями разведслужб Хорватии.

"В 2012 году он связывался с хорватскими спецслужбами, так как должен был быть посредником при передаче документов о войнах в Хорватии", - сказал Вучич.

Президент Сербии отметил, что "сербским спецслужбам было известно о контактах З.К. с представителями российской разведки", и в частности о встрече, которая оказалась запечатленной на кадрах, ставших достоянием общественности.

При этом президент отметил, что саму съемку сделали не сотрудники сербских спецслужб.

"Наши службы получили данные, что в Земуне (район Белграда) в тот день, примерно в шесть часов вечера отставной подполковник армии Сербии З.К. встретится с Георгием Клебаном", - сообщил президент Сербии, подчеркнув, что все произошло 24 декабря 2018 года.

По его словам, имеется документация о контактах и некоторых других сотрудников российских служб безопасности с представителями военных структур Сербии, которая не стала достоянием общественности.

Вучич заявил, что в ближайшем будущем сербские спецслужбы проведут несколько акций против сотрудников ряда спецслужб, о деятельности которых против Сербии есть неоспоримые данные.

"В последующие дни вы увидите целенаправленные действия, о которых будет осведомлена общественность", - сказал он.

Ранее в четверг Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило местному телерадиоканалу РТС подлинность появившихся ранее в Youtube кадров, на которых запечатлен российский военный Георгий Клебан, передающий деньги вероятному сербскому агенту.

В миреСпецслужбы Сербии знали о контактах военного РФ с представителями сербской армииСпецслужбы Сербии знали о контактах военного РФ с представителями сербской армииЧитать подробнее

Сербское издание "Блиц" ранее сообщило, что на видеозаписи, появившейся в YouTube 17 ноября, Клебан, бывший тогда помощником военного атташе посольства РФ в Белграде, передает сумку сотруднику разведслужб Сербии на встрече в Белграде. Затем на видеозаписи серб достает конверт с деньгами из той же сумки. Лицо сотрудника сербской разведки размыто на видео.

Также известно, что Клебан в июне этого года был отозван из Белграда в Москву.

Сербия Россия Александр Вучич

Новости по теме

Новости

Спецслужбы Сербии знали о контактах военного РФ с представителями сербской армии

Спецслужбы Сербии знали о контактах военного РФ с представителями сербской армии

Нетаньяху назвал обвинения против него политически мотивированными

Что произошло за день: четверг, 21 ноября

Израильскому премьеру предъявят обвинения по трем уголовным делам

Под зданием американской школы обнаружили могилы 145 человек

El Pais узнала о расследовании Испании в отношении РФ из-за событий в Каталонии

El Pais узнала о расследовании Испании в отношении РФ из-за событий в Каталонии

В Кремле не видели видео о жестокости предполагаемых бойцов ЧВК в Сирии

В Кремле не видели видео о жестокости предполагаемых бойцов ЧВК в Сирии

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Газета сообщила, что видео с российским военным в Сербии было снято несколько лет назад

Разведка Сербии подтвердила подлинность видеозаписи с участием военного РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');