Что случилось этой ночью: пятница, 22 ноября

Под Северодвинском создавалось не имеющее аналогов оружие, госдеп обсуждает с Египтом отказ от закупок Су-35 у РФ, в Сербии наблюдали за сербским фигурантом "шпионской видеозаписи" с 2012 года

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин наградил вдов специалистов, погибших в августе при испытаниях под Северодвинском, на церемонии вручения в Кремле. Президент заявил, что погибшие под Северодвинском создавали не имеющее аналогов оружие, и пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия. Жертвам взрыва присудили посмертно ордена Мужества.

- Госдеп сообщил о попытках договориться с Египтом по отказу от закупок Су-35 у РФ. Ранее помощник госсекретаря заявил, что Египет в случае покупки российских истребителей может столкнуться с санкциями со стороны США, а также поставит под угрозу возможность приобретения американской военной техники. По словам высокопоставленного чиновника, стороны еще не полностью примирили позиции, но США работает с Египтом над решением этого вопроса.

- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что спецслужбы наблюдали за сербским фигурантом "шпионской видеозаписи" с 2012 года. По его словам, ранее отставной подполковник сербской армии З.К. контактировал с представителями разведслужб Хорватии. При этом президент отметил, что саму съемку подполковника с представителями российской разведки сделали не сотрудники сербских спецслужб. Разведслужбам, заявил Вучич, известно как минимум о трех случаях контактов работавшего в российском посольстве в Белграде подполковника Георгия Клебана с представителями армии Сербии.

- Призывная комиссия выявляла у студента колледжа в Амурской области, который устроил стрельбу в учебном заведении, склонность к суициду. Замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев отметил, что сегодня вместе с военными прокурорами проверят работу военных комиссариатов в этом плане и дадут оценки.