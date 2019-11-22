Песков заверил, что шпионский скандал не омрачит визит президента Сербии в Москву

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу подтвердил подготовку к визиту в Москву президента Сербии Александра Вучича, подчеркнув, что обнародование информации о шпионском скандале его не омрачит.

Песков сказал, что в Кремле ждут прибытия Вучича, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить приезд сербского лидера в российскую столицу 4 декабря.

"Мы считаем его (визит Вучича - ИФ) очень важным, мы отдаем себе отчет в том, что существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее его омрачить, мы убеждены, что у этих сторон это не получится", - сказал пресс-секретарь главы государства, подчеркнув, что "визит будет содержательным, продуктивным, еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Россией и Сербией".

Ранее в пятницу Вучич заявил, что спецслужбы Сербии наблюдали за сербским фигурантом "шпионской видеозаписи" - отставным подполковником сербской армии З.К. - с 2012 года. По словам политика, "сербским спецслужбам было известно о контактах З.К. с представителями российской разведки", и в частности о встрече, которая оказалась запечатленной на кадрах, ставших достоянием общественности.

Ранее в четверг Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило местному телерадиоканалу RTS подлинность появившихся ранее в Youtube кадров, на которых запечатлен российский военный Георгий Клебан, передающий деньги вероятному сербскому агенту.

Сербское издание "Блиц" ранее сообщило, что на видеозаписи, появившейся в YouTube 17 ноября, Клебан, бывший тогда помощником военного атташе посольства РФ в Белграде, передает сумку сотруднику разведслужб Сербии на встрече в Белграде. Затем на видеозаписи серб достает конверт с деньгами из той же сумки. Лицо сотрудника сербской разведки размыто на видео. Также известно, что Клебан в июне этого года был отозван из Белграда в Москву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее называла историю с упомянутой видеозаписью провокацией перед декабрьской встречей президентов Сербии и России.