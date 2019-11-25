WSJ узнала о попытке клиентов Джулиани сменить руководство "Нафтогаза"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Американские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых адвокат президента США Рудольф Джулиани называл своими клиентами, пытались завербовать одного из топ-менеджеров украинского "Нафтогаза", пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление руководителя интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрея Фаворова.

"Вы республиканец, верно? Мы хотим, чтобы вы стали нашим человеком", - вспомнил Фаворов в разговоре с WSJ слова Парнаса и Фрумана. По его словам, они контактировали с ним в марте 2019 года на полях энергетической конференции в Хьюстоне.

Фаворов заявил, что по личной инициативе отправился в Нью-Йорк для встречи с федеральными прокурорами, которые сейчас занимаются расследованием деятельности Парнаса и Фрумана.

В октябре Парнаса и Фрумана арестовали за незаконное финансирование предвыборных кампаний политиков в США.

По словам Фаворова, Фруман и Парнас рассчитывали заручиться его поддержкой в попытках сместить с поста гендиректора "Нафтогаза" Андрея Коболева. Они считали, что место Коболева должен занять Фаворов.

Фаворов отметил, что был в замешательстве после разговора. Он доложил об инциденте гендиректору "Нафтогаза", а Фруману и Парнасу сообщил, что не собирается с ними сотрудничать.

Адвокат Фрумана отказался давать WSJ комментарий на эту тему, а адвокат Парнаса заявил, что информация Фаворова не соответствует действительности.

Арест бизнесменов

Парнас является американцем украинского происхождения, а Фруман - американец белорусского происхождения.

Бизнесменов взяли под стражу в прошлом месяце. Сторона обвинения считает, что они незаконно финансировали предвыборные кампании политиков в США, используя, в частности, деньги бизнесмена из РФ. Согласно судебным документам, первые признаки активности фигурантов дела в том, что касается финансирования предвыборных кампаний в США, появились в марте 2018 года.

Отмечается, что своих целей бизнесмены собирались достигнуть благодаря поддержке американских политиков, получавших от них финансирование.

Для этого Парнас и Фруман придумали схемы, позволявшие им в обход законодательства перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, нежели разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их утверждению, занималась импортом и экспортом сжиженного пригодного газа (СПГ).