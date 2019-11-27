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Песков сказал, что Путин в Давос пока не собирается

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В планах президента Владимира Путина пока не значится поездка на Всемирный экономический форум в Давосе в январе 2020 года. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В последний раз Путин был в Давосе в 2009 году, тогда он был премьер-министром.

Осенью 2018 года стало известно, что троим российским бизнесменам не рекомендовали участие в Давосе - это были Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин. Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда заявил, что Россия вовсе откажется от участия в форуме, если организаторы не изменят условия для российских предпринимателей. Путин в середине ноября 2018 года отмечал полезность подобных международных мероприятий, но добавлял, что полный отказ России от участия в Давосе на авторитете страны не скажется.

Год назад, Песков говорил в декабре и начале января, что президент может посетить ВЭФ в 2019 году, этот вопрос "находился на рассмотрении", однако этого не произошло. Делегацию России на форуме возглавил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Владимир Путин Давос Швейцария Дмитрий Песков

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