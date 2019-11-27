США отказались обменивать "шпиона" Уилана на кого-либо осужденного в Штатах

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Возможный обмен обвиняемого в РФ в шпионаже гражданина США Пола Уилана нет необходимости даже обсуждать, заявила временный поверенный в делах Соединенных Штатов в России Джули Фишер.

"Нет необходимости даже обсуждать обмен, особенно на человека, которого суд признал виновным и который сам признал вину",- сказала Фишер журналистам в среду по итогам посещения Уилана в СИЗО "Лефортово".

Как отметила представитель дипмиссии, "за 11 месяцев (содержания американца под стражей - ИФ) следствие не представило никаких доказательств (вины Уилана - ИФ), ноль, кроме того, что они поймали его с поличным, однако доказательств этого также не было представлено". "Его необходимо освободить как можно скорее", - подчеркнула Фишер.

Временный поверенный в делах США также сообщила, что российские власти изолируют Уилана от общения с родственниками, друзьями и правозащитниками. "11 месяцев без единого телефонного звонка семье", - подчеркнула Фишер

Она сообщила, что в выходные у отца Уилана будет день рождения. "Мы попросили российские власти позволить ему позвонить, он слишком долго не слышал голоса родных", - сказала дипломат.

Кроме того, Фишер заявила, что за 11 месяцев нахождения Уилана в следственном изоляторе у него ухудшилось здоровье. "Один высокопоставленный российский чиновник предлагал привести к Полу гражданского врача, но до сих пор нам этого не позволили. Пора положить этому конец", - сказала американский дипломат.

Ранее сообщалось, что Фишер в рамках визита к Уилана в СИЗО привезла тому праздничный ужин в честь грядущего Дня благодарения, который будет отмечаться в США в четверг, 28 ноября, - индейку, зеленую фасоль, тыквенный хлеб и другие продукты.

Дело Уилана

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Его обвинили по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам его адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел. По мнению Уилана, его арест стал местью за американские санкции в отношении РФ.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

Жеребенков пояснил, что гражданство США Уилан получил после того, как, будучи уроженцем Канады, устроился работать в американскую полицию. Благодаря тому, что его дедушка родился в Ирландии, а родители в Великобритании, он также получил гражданства этих стран.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид Уилан.