Американцу Уилану привезли в московское СИЗО индейку для Дня благодарения

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах США Джули Фишер посещает в среду обвиняемого в РФ в шпионаже Пола Уилана, находящегося в московском СИЗО, она привезла Уилану праздничный ужин на День благодарения, сообщили в посольстве США в Москве.

"Завтра (28 ноября - ИФ) в США отмечают важный праздник - День благодарения. Временный поверенный в делах США Джули Фишер привезла #PaulWhelan традиционный ужин, который напомнит ему o родном доме. Мы будем благодарны, когда Пол снова сможет общаться с семьей. Пора отпустить Пола домой", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере американской дипмиссии.

Как видно на фотографии, сопровождающей запись, на ужин Уилану привезли индейку, карамелизированные лук и морковь, зеленую фасоль, картофельное пюре, пюре из сладкого картофеля, клюквенный соус и тыквенный хлеб.

Дело "шпиона" Уилана

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам его адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

Уилан также утверждал, что его арест стал местью за американские санкции в отношении РФ.

Жеребенков пояснил, что гражданство США Уилан получил после того, как, будучи уроженцем Канады, устроился работать в американскую полицию. Благодаря тому, что его дедушка родился в Ирландии, а родители в Великобритании, он также получил гражданства этих стран.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид Уилан.