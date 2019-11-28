В Албании произошло новое сильное землетрясение

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Еще одно сильное землетрясение произошло в четверг в районе албанского города Дуррес, сообщает сербская радиостанция B92.

Сила землетрясения оценивается в 5,1 балла по шкале Рихтера. Информации о пострадавших не поступало. Сообщается, что в результате подземных толчков ущерб нанесен одной больнице.

Эпицентр землетрясения находился на глубине двух километров в 25 км от второго по величине в Албании города Дуррес и в 48 км от столицы страны Тираны.

Радиостанция напоминает, что этот толчок - один из самых сильных после разрушительного землетрясения, произошедшего ранее на этой неделе и унесшего 40 жизней, и серии последовавших эхо-толчков.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на 26 ноября. Эпицентр находился между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом. За первым подземным толчком последовали многочисленные афтершоки, что усложнило работу спасателей. Также сообщалось, что в результате стихийного бедствия пострадали более 650 человек, около 2100 человек лишились крова и сейчас ночуют в палатках.