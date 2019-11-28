Поиск

Число жертв землетрясения в Албании достигло 40

Число жертв землетрясения в Албании достигло 40
Фото: Reuters

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Албании за минувшую ночь в руинах нашли тела еще десяти погибших в результате землетрясения, число жертв достигло сорока, сообщает АР со ссылкой на представителей властей. Ранее сообщалось о 30 погибших.

Шесть погибших нашли в городе Тумане, утром там поисковые работы завершились. Еще троих нашли в портовом городе Дуррес, там поиски продолжаются.

Травмы получили более 650 человек. Около 2100 человек лишились крова и сейчас ночуют в палатках.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября. Эпицентр находился между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом. За первым подземным толчком последовали многочисленные афтершоки, что усложнило работу спасателей.

Албания Тирана Тумане Дуррес

Новости по теме

Новости

В Джибути за сутки выпала двухлетняя норма осадков

RT cообщил, что с 2 декабря не сможет вещать в Боливии

Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL

В Доминикане назвали виновника крупного ДТП с российскими туристами

США пообещали заставить Россию выполнить Минские договоренности

Госдеп США похвалил Зеленского за реформы и попытки урегулировать конфликт в Донбассе

Что случилось этой ночью: четверг, 28 ноября

КНР примет меры в ответ на принятие США закона о ситуации в Гонконге

США сократит свой финансовый вклад в НАТО

США сократит свой финансовый вклад в НАТО

Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в сексуальных домогательствах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');