Число жертв землетрясения в Албании достигло 40

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Албании за минувшую ночь в руинах нашли тела еще десяти погибших в результате землетрясения, число жертв достигло сорока, сообщает АР со ссылкой на представителей властей. Ранее сообщалось о 30 погибших.

Шесть погибших нашли в городе Тумане, утром там поисковые работы завершились. Еще троих нашли в портовом городе Дуррес, там поиски продолжаются.

Травмы получили более 650 человек. Около 2100 человек лишились крова и сейчас ночуют в палатках.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября. Эпицентр находился между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом. За первым подземным толчком последовали многочисленные афтершоки, что усложнило работу спасателей.