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Боливия решила восстановить дипломатические отношения с Израилем

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Боливии Карен Лонгарик объявила, что страна восстановит дипломатические отношения с Израилем, пишет Ha'aretz. Эти связи были прерваны по решению экс-президента Эво Моралеса в 2009 году, так он отреагировал на спецоперацию ЦАХАЛа "Литой свинец" в Секторе Газы.

По словам Лонгарик, власти Боливии решили возобновить дипотношения из уважения к суверенитету Израиля и сердечного отношения к этой стране. Так же в Ла-Пасе рассчитывают, что укрепление связей между двумя странами пойдут на пользу туристическому бизнесу в Боливии.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц приветствовал это решение. Его ведомство уже давно принимало усилия для восстановления дипотношений в Боливией напрямую и при посредничестве Бразилии, напомнил он.

"Отставка президента Моралеса, враждебно относившегося к Израилю, и его замена дружественной администрацией позволила этим усилиям увенчаться успехом", - заявил Катц.

Президент и все высшее руководство Боливии ушло в отставку после 19 дней политических протестов. Страну временно возглавила второй заместитель спикера Сената Жанин Аньес и сформировала новое правительство.

Моралес руководил Боливией с 2006 года. В 2010 году он признал Палестину как независимое государство в рамках границ 1967 года. В 2019 году такие же решения приняли Бразилия и Аргентина.

Боливия Израиль Карен Лонгарик Эво Моралес Исраэль Катц

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