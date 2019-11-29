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В результате нападений на Лондонском мосту пострадали пять человек

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В результате нападений мужчины с ножом на людей на Лондонском мосту были ранены пять человек, заявили сотрудники станции метро Monument, одной из ближайших к месту инцидента. Об этом пишет Guardian.

Эта станция и станция London Bridge сейчас закрыты. Мост оцеплен. На месте присутствует вооруженная полиция. На фотографиях, снятых сверху, видно, что транспорт на мосту остановлен, одна белая фура развернулась поперек полос.

В пресс-службе полиции Лондона заявили, что обстоятельства случившегося до сих пор неясны. Там также подтвердили, что полицейские стреляли в одного человека. Полиция рассматривает инцидент как теракт.

Ранее полиция сообщила, что в 1:58 по Гринвичу ей поступил вызов о нападениях с ножом на мосту. На месте был задержан один подозреваемый.

Лондон Лондонский мост Великобритания

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