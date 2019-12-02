Поиск

Воры вынесли из музея Штази в Берлине золотые украшения и Орден Ленина

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестные вломились в музей Штази (официальное название - Министерство государственной безопасности ГДР) в Берлине и похитили оттуда украшения, а также ордена, в частности, Орден Ленина, сообщает в понедельник BBC News.

По данным BBC News, инцидент произошел в ночь на субботу, 30 ноября. Как рассказал британскому новостному порталу директор музея Йорг Дрисельманн (Jörg Drieselmann), стоимость похищенного оценивается в несколько тысяч евро. По словам руководителя культурного учреждения, среди украденного - восемь-девять орденов, в частности, Орден Карла Маркса (высшая награда в ГДР).

Из драгоценностей воры похитили пару серег, жемчужное ожерелье, золотые наручные часы и золотой хронометр. По словам Дрисельманна, ущерб от разрушений, которые похитители учинили, когда ворвались в музей, превышает сумму краденого имущества.

Грабители проникли в музей через окно в цокольном этаже здания. В настоящее время они скрываются от правосудия. Сам процесс ограбления продлился около 15 минут, уточнил Дрисельманн.

Музей Штази в Берлине располагается в здании бывшей штаб-квартиры этой спецслужбы, которая выполняла функции тайной полиции в ГДР. После того, как Штази была распущена в 1990 году, в ее штаб-квартире обнаружили множество ценных вещей, изъятых сотрудниками Министерства у задержанных диссидентов. Как пояснил Дрисельманн, большинство из этих ценностей были возвращено владельцам, однако за некоторыми из вещей так никто и не пришел, в итоге они стали музейными экспонатами.

Инцидент в Берлине стал уже вторым ограблением музеев в Германии за последнее время. 25 ноября стало известно, что грабители вынесли из музея "Зеленый свод" в Дрездене бриллиантовые украшения. В причастности к преступлению заподозрили преступный клан из Берлина. За помощь в раскрытии преступления полиция Дрездена пообещала полмиллиона евро.

Штази ГДР Германия Берлин Йорг Дрисельманн

Новости по теме

Новости

Amazon после критики убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима

Бронеавтомобиль военной полиции РФ подорвался на мине в Сирии

Зеленский предупредил о риске "тотальной войны" в Европе из-за Донбасса

Зеленский предупредил о риске "тотальной войны" в Европе из-за Донбасса

Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири"

Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири"

Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ

Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО

Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО

"Ъ" узнал об угрозе приостановки денежных переводов из РФ в Таджикистан

"Ъ" узнал об угрозе приостановки денежных переводов из РФ в Таджикистан

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 декабря

Торговые переговоры между США и Китаем застопорилась из-за закона по Гонконгу

Торговые переговоры между США и Китаем застопорилась из-за закона по Гонконгу

США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');