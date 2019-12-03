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Что случилось этой ночью: вторник, 3 декабря

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Следователи установили виновного в гибели Superjet в мае этого года. В катастрофе погибли более сорока человек. Тогда пилотам пришлось сажать самолет без помощи автоматики.

– ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России. Один из высокопоставленных чиновников считает их потенциально опасными для контрразведки. Ожидается, что в случае вмешательства в выборы ФБР предпримет меры.

– Минтруд назвал число инвалидов в России. Значительная часть из них – дети. Сейчас среди инвалидов трудоспособного возраста постоянно работают почти 30%.

– Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч". Это рекордное количество побед в премии. Его постоянный конкурент Криштиану Роналду даже не второй.

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