Белый дом назвал день слушаний "хорошим" для Трампа и "плохим" для демократов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Слушания по импичменту в юридическом комитете Палаты представителей стали "хорошим днем" для президента США Дональда Трампа и "плохим" для демократов, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем.

"Сегодня был хороший день для президента Трампа и плохой день для демократов. Единственное, что три либеральных профессора продемонстрировали на слушаниях председателя Надлера (Джеррольд Надлер, председатель юридического комитета - ИФ) - это их политические предубеждения против президента", - заявила Гришем.

По ее словам, данное слушание не поменяло того факта, что "президент не сделал ничего плохого".

"Конгресс должен вернуться к работе на благо американского народа. Торговое соглашение между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой, инфраструктура и ценообразование на лекарства - все это ждет действий от спикера Пелоси (Нэнси Пелоси - ИФ). Вместо этого демократы Палаты представителей продолжают игнорировать своих избирателей, сосредоточившись на этой жалкой и отчаянной шараде", - добавила Гришем.

Накануне на слушаниях в юридическом комитете выступили четыре профессора, являющиеся экспертами в законодательной сфере. Они должны помочь комитету определить, можно ли предъявить Трампу обвинения, влекущие за собой импичмент, на основании его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В завершение слушаний глава юридического комитета Джерри Надлер заявил, что Трамп поставил "свои личные и политические интересы" выше интересов страны и есть все основания для импичмента.

Ранее слушания прошли в комитете по разведке палаты представителей США, после которых комитет опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа.

Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, по которым, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое они охарактеризовали как "ненадлежащее исполнение обязанностей", второе - препятствование расследованию.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение анонимного информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.